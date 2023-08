Maltempo, il lago di Sartirana chiude per lavori di messa in sicurezza

Servono lavori di messa in sicurezza dopo l’ondata di maltempo di fine luglio quindo il lago di Sartirana rimane chiuso alle passeggiate fino al completamento delle operazioni di ripristino dei percorsi. Lo comunica un’ordinanza del sindaco di Merate e la decisione interessa anche quei turisti a Km0 che passeggiano nei dintorni della provincia di Monza.

Maltempo, il lago di Sartirana chiude: l’ordinanza del sindaco

“Ad oggi l’area della riserva e il percorso pedonale che la attraversa non sono da ritenersi sicuri ed agibili alla cittadinanza”, si legge nel documento quindi è deciso “il mantenimento della chiusura della Riserva del Lago di Sartirana, con interdizione del passaggio alla cittadinanza, fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle aree e dei percorsi, come da cartellonistica già in loco”.

L’accesso è consentito esclusivamente agli addetti alle verifiche agronomiche, addetti ai lavori di manutenzione del verde, personale dei Servizi Lavori Pubblici ed Ecologia e Polizia Locale.

Il lago di Sartirana è tra il Parco regionale dell’Adda Nord e il Parco regionale di Montevecchia e della Valle di Curone, in territorio di Merate.