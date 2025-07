Lesmo e Usmate Velate stanno tornando alla normalità dopo il violento temporale che nella serata di lunedì 7 luglio ha causato numerose cadute di alberi, allagamenti, interruzioni stradali e black out.

Maltempo, dopo il nubifragio: a Usmate riaperta la Bananina, al lavoro sugli alberi

A Usmate sono tornati percorribili dalla tarda mattina di martedì la Sp 177 – la Bananina che era stata chiusa per allagamento del sottopasso, via Europa in entrambe le direzioni; mentre nel sottopasso di via Modigliani è intervenuta la Protezione civile, con idrovore.

Per sicurezza sono invece rimasti chiusi corso Italia dall’intersezione con via Milano fino a via Vittorio Emanuele per “lavori di manutenzione urgente e straordinaria di tre alberi pericolanti in prossimità del Municipio“. Si tratta degli alberi ad alto fusto, dei pini, nel piazzale davanti al Comune.

«È un dispiacere enorme tagliare alcuni alberi della piazza del Comune – ha commentato la sindaca Lisa Mandelli – ma, a causa degli eventi atmosferici di ieri, questi risultano profondamente danneggiati e pericolosi per la sicurezza e l’incolumità di tutti. Interverremo nel periodo idoneo per sostituire con nuove essenze».

Maltempo, dopo il nubifragio Lesmo alle prese con i problemi alla rete elettrica

Anche Lesmo ha liberato la maggior parte delle strade che dalla serata erano interrotte, ma deve fare i conti con i problemi alla linea elettrica non ancora ripristinata in alcune zone.

“A seguito del violento evento meteorologico della scorsa notte e della caduta di numerosi alberi si informa la cittadinanza che i Vigili del Fuoco di Lissone e Monza, la Protezione Civile di Lesmo, le squadre di E-Distribuzione ed Hera Luce, insieme all’amministrazione comunale, hanno operato senza sosta fino alle 5 del mattino per mettere in sicurezza le persone e ripristinare la viabilità stradale – fa sapere il Comune – Un ringraziamento sentito va a tutti gli operatori e volontari che si sono attivati con tempestività e dedizione nel corso della notte e nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata odierna (martedì, ndr), sono proseguite le operazioni di ripristino, con il supporto anche della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico comunale. Siamo consapevoli dei disagi causati dalla prolungata interruzione dell’energia elettrica, che permane ancora in alcune vie del territorio. L’Amministrazione ha effettuato ripetute segnalazioni a E-Distribuzione e Hera Luce per sollecitare il ripristino“.

Disservizi elettrici e di illuminazione pubblica sono segnalati ancora in via Petrarca, via Cascina Pegorino, via Foscolo, via Manara, via Ratti – via Cascina Lucca e le squadre tecniche “sono operative sul territorio comunale per completare gli interventi“.

Il Comune invita a contattare la polizia locale per ulteriori segnalazioni di assenza di energia elettrica o illuminazione pubblica.