Prima qualche goccia intorno alle 19.30, poi il vento e una pioggia battente che a partire dalle 20.30 hanno spazzato la provincia di Monza e il Vimercatese in particolare. Una fase acuta della perturbazione annunciata con una allerta arancione durata circa mezzora con anche diversi black out e allagamenti registrati nella zona di Lesmo e Arcore.

Interrotta per allagamento anche il sottopasso della Bananina, la provinciale di Usmate che da Arcore porta alla tangenziale Est.

Il bilancio è in aggiornamento: intanto segnalati alberi caduti a Lesmo in via Monti, dalla proprietà dell’oratorio, in via Ratti e Boccaccio (Gerno) e in via Lambro, che risultano interrotte.

Meteo Monza Brianza 7 luglio 2025 Lesmo Meteo Monza Brianza 7 luglio 2025 Lesmo

“Si informa che via Ratti è attualmente interrotta a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata – fa sapere il Comune – Sul posto stanno operando la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la riapertura della strada”. E “in via Boccaccio, all’altezza del civico 20, la strada è attualmente interrotta a causa della caduta di un albero. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco interverranno a breve per il ripristino della sicurezza e della viabilità“.