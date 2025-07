La rivoluzione per via Vismara era stata annunciata a marzo 2023, ora ad Agrate Brianza entrano nel vivo i lavori per la “Water Plaza” studiata da Brianzacque e dal Comune per creare uno spazio urbano polifunzionale e allo stesso tempo cruciale nella gestione di forti piogge, come quelle a cui anche la Brianza si sta abituando da qualche tempo. Il cantiere è partito nel mese di maggio e sta interessando “le connessioni idrauliche e le vasche interne che ospiteranno le alberature“. La conclusione è prevista per l’autunno.

Il progetto si è ispirato ai più avanzati modelli europei di “water square” e rappresenta “una delle più innovative soluzioni nature-based applicate alla gestione delle acque meteoriche in ambito urbano“, spiega Brianzacque, allagandosi all’occorrenza temporaneamente in modo controllato, evitando sovraccarichi della rete fognaria e tornando poi asciutta. In condizioni normali, lo spazio sarà una piazza pubblica con verde e spazi per la socialità.

Water Plaza Agrate Brianza piazza di via Vismara Water Plaza Agrate Brianza piazza di via Vismara rendering con la pioggia

Agrate Brianza: pronta entro l’autunno la Water Plaza che “gestisce” le piogge, progetto da 750mila euro

«Questo progetto coniuga sicurezza idraulica, sostenibilità e qualità urbana. È un esempio concreto di come, grazie alla collaborazione tra enti pubblici, si possano trasformare le sfide ambientali in occasioni di rigenerazione e benessere per la comunità», aveva sottolineato il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, in occasione della presentazione dell’opera alla stampa. Collaborazione anche con la cittadinanza: residenti e commercianti avevano lasciato i loro spunti in un percorso partecipativo che ha portato alla definizione del progetto.

L’intervento ha un valore complessivo di circa 750mila euro, finanziato da BrianzAcque e dal Comune di Agrate Brianza.