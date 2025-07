Rossini Art Site chiuso temporaneamente, fino a nuove indicazioni. È la novità comunicata nel pomeriggio di martedì 8 luglio, tramite i propri canali social, dalla direzione del grande parco di sculture, che occupa un’area di circa dieci ettari nel territorio di Briosco, nel cuore del parco della Valle del Lambro. «A seguito di un violento episodio di maltempo che ci ha coinvolto direttamente -recita il post-, causando gravi danni, Rossini Art Site resterà chiuso al pubblico fin tanto che non saranno ripristinate le opportune condizioni di sicurezza, così da poter tornare presto ad accogliervi».

Rossini Art Site: crollata parzialmente un’installazione

Sul posto sono già in corso le operazioni per riportare la situazione alla normalità. Da quel che è stato possibile ricostruire, il maltempo che ha sferzato la Brianza nella serata di lunedì 7 luglio ha danneggiato almeno una delle installazioni accanto all’ingresso, provocandone il crollo parziale. Nella zona, tra l’altro, è anche precipitata una pianta ad alto fusto, per fortuna senza conseguenze gravi, se si eccettuano le ricadute negative per il traffico veicolare.

Rossini Art Site: un sito figlio della generosità di Alberto Rossini

Il Rossini Art Site ospita la collezione di arte del secondo novecento dell’imprenditore Alberto Rossini, deceduto nel 2015, all’interno della quale spiccano operare di artisti di fama internazionale, come Pietro Consagra, Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti, Andrea Cascella e Grazia Varisco.