Maltempo: chiusa la strada tra Nova Milanese e Cinisello, le alternative

È chiusa la strada che collega Nova Milanese e Cinisello Balsamo a causa di un cedimento stradale, che si è verificato nella mattinata di giovedì 6 luglio a causa della forte pioggia. Il danno alla strada è in territorio di Cinisello e la chiusura è necessaria per la messa in sicurezza e l’intervento di ripristino, di cui non è stato possibile stimare la durata.

Maltempo: i percorsi da Nova verso Cinisello, Paderno e Muggiò

Sul posto è segnalato il percorso per gli automobilisti con le deviazioni.

Chi viaggia da Nova a Cinisello viene deviato in tangenziale – direzione Monza o direzione Paderno Dugnano – e deve uscire alla prima uscita utile. Questa deviazione non è prevista per i veicoli per i quali è vietato l’accesso in tangenziale.

I percorsi alternativi suggeriti sono via Garibaldi verso Paderno, via Dante Alighieri verso Muggiò.