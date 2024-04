Maltempo a Monza, libreria di nuovo sott’acqua: il quartiere si mobilita a Pasqua per aiutare la titolare

È successo di nuovo. La libreria Elsa libreria creativa di via Carlo Rota, a Monza, è andata di nuovo sott’acqua. Il violento temporale di sabato 30 marzo ha allagato il negozio di Francesca Menozzi. Proprio come era già successo dopo i violenti nubifragi dello scorso luglio, anche questa volta la titolare della libreria ha lanciato il suo appello e la richiesta di aiuto via social. E ancora una volta il quartiere non l’ha lasciata sola.

“È con il cuore gonfio di dolore che vi comunico che la libreria si è nuovamente allagata – aveva scritto poco prima di mezzanotte del sabato di Pasqua, poco dopo che la furia del maltempo aveva danneggiato ancora il suo negozio -. Chiunque voglia o possa dare una mano è benvenuto. Tanta acqua, zero elettricità. Nemmeno i vigili del fuoco riescono ad aiutare. La situazione è grave”.

Monza, dopo l’appello social amici e volontari a dare una mano alla titolare della Elsa libreria

E così la mattina di Pasqua Francesca, insieme ad alcuni amici e volontari, ha aperto il negozio per cercare di sistemare quanto era possibile. “Secchi, stracci, spazzoloni è un po’ del vostro tempo sarebbero un regalo enorme“, ha scritto a chi le chiedeva in che modo si poteva dare una mano per asciugare la libreria.

Monza, danni alla libreria a causa del maltempo: arredi e tappeti hanno avuto la peggio

Ad essere danneggiati questa volta sono stati soprattutto gli arredi e in particolare i tanti tappeti che ricoprono il pavimento del negozio, e rendono la libreria Elsa così intima e accogliente. A differenza dei nubifragi di luglio, che avevano distrutto moltissimi libri, il temporale dello scorso sabato non ha causato troppi danni ai volumi. I libri però sono stati subito messi in sicurezza, per evitare che l’umidità possa danneggiarli. Anche questa volta Francesca è determinata a non farsi abbattere.

La libreria quindi riaprirà regolarmente. Confermati anche gli appuntamenti e gli incontri già previsti in calendario per le prossime settimane.