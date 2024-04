Maltempo, 150 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia: una ventina a Monza e in Brianza

Il maltempo del fine settimana pasquale ha portato i vigili del fuoco ad effettuare numerosi interventi in tutta la regione, in particolare, dalla mezzanotte di domenica 31 marzo fino alla mattinata di Pasqua, sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. Settanta a Milano e hinterland, una trentina a Varese e provincia, altrettanti nel lecchese e comasco.

Maltempo, una ventina di interventi a Monza e in Brianza: a Camparada albero sulla linea elettrica

Oltre una ventina quelli effettuati dal Comando di Monza e Brianza in provincia. Per la maggior parte si è trattato di danni d’acqua in genere. Nel comune di Camparada, in via Cappelletta, un albero di alto fusto si è abbattuto sulla linea elettrica causando temporaneamente un disservizio nella zona e bloccando una via secondaria.