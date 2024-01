Malore nella notte in palestra a Varedo, l’allarme di un cittadino che andava a lavorare

Ricoverato nel reparto di cardio-rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza, il cittadino novese di 46 anni colto da malore alle prime luci dell’alba di martedì 23 gennaio mentre faceva ginnastica in una palestra di Varedo può ringraziare un semplice passante. Un residente della zona di via Bergamo che a quell’ora, alle 4.30 del mattino, stava andando al lavoro e che dalle vetrate della grande palestra al piano terra di quella palazzina che si affaccia sulla Milano-Meda, ha intravisto l’atleta accasciarsi sul tapis roulant posto a ridosso delle finestre, e ha dato l’allarme.

Malore nella notte in palestra a Varedo, i soccorsi in via Bergamo

Deve a un cittadino dotato di vista buona e ottimi riflessi, di essere stato soccorso in tempo utile dal personale della Croce Rossa di Paderno Dugnano coadiuvata dal personale dell’automedica del 118, che hanno fatto irruzione nel locale palestra di via Bergamo, avvantaggiandosi sicuramente del fatto che la palestra si trova proprio a lato della prima uscita direzione nord di Varedo, ma certamente anche perchè la superstrada non era trafficata a quell’ora.

Malore nella notte in palestra a Varedo, condizioni gravi

Agli operatori della Cri, il novese è apparso immediatamente in condizioni gravi e con tutti i sintomi dell’evento cardiaco. Alla fine, dopo la rianimazione sul posto, è stato deciso il ricovero d’urgenza presso la struttura ospedaliera monzese, dove è entrato quando erano da poco passate le 5.30. La prognosi rimane riservata e solo nel fine settimana sarà possibile comprendere meglio le condizioni del paziente.