Madre di nove figli e incinta, 9 anni di carcere da scontare: identificata a Monza

L’alert è scattato nel cuore della notte del 3 agosto: in un albergo di Monza c’era una persona ricercata. Gli agenti di polizia hanno trovato una ospite che risultava destinataria di una condanna a 9 anni di carcere per reati contro il patrimonio e la persona. Che sarà differita e rimane da scontare.

La donna, 32 anni e origine bosniache, aveva prenotato una stanza insieme al compagno. Madre di nove figli e incinta del decimo, stato di gravidanza accertato anche attraverso un certificato medico esibito ai poliziotti, fin da ragazzina ha commesso furti collezionando denunce dal 2004 e divieti d’accesso a stazioni e metropolitane. Nel marzo 2023 il Questore di Milano le aveva vietato l’accesso all’intera rete metropolitana e ferroviaria, compresi gli accessi di superficie e le immediate vicinanze per un anno, per scippi e borseggi.

Gli Agenti della Volante hanno potuto solo identificare la coppia, da ulteriori accertamenti nelle banche dati è risutalta gravata da numerosi precedenti di polizia. Anche in questo caso non finirà in carcere.