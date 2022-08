Macherio: polemica accesa sulla convenzione coi vigili di Sovico in scadenza

Polizia locale: polemica politica a Macherio per il vociferato non rinnovo della convenzione del comando unico con Sovico. Il gruppo di minoranza “Centrodestra per il cambiamento” ha protocollato in municipio una mozione che impegna il sindaco Mariarosa Redaelli a “dialogare con l’amministrazione del Comune di Sovico col fine di rinnovare la convenzione ventennale attualmente in atto, che permette di garantire il servizio di Polizia locale con il miglior rapporto costo/benefici per i cittadini”.

Macherio: polemica accesa e la mozione del centrodestra

I consiglieri comunali Franco Redaelli, Barbara Caspani e Federico Ferrario, hanno presentato un documento che richiama i recenti accadimenti che in Sovico hanno riportato in auge la questione del comando unico. Nello specifico, il riferimento è alle esternazioni di alcuni esponenti dell’amministrazione del comune di Sovico. Il Comune vicino ha infatti annunciato che la convenzione con Macherio, riguardante il servizio congiunto di Polizia Locale e scadente il prossimo 31 dicembre, non verrà rinnovata “per volontà del comune di Macherio”.

Macherio: polemica accesa e i timori del centrodestra

L’opposizione di centrodestra ricorda quindi che “in consiglio comunale (a Macherio) il sindaco e la giunta hanno affermato che la convenzione è positiva per entrambi i comuni e che una volta risolti i problemi di organico del comune di Sovico si sarebbe valutato il suo rinnovo”. E richiama la linea programmatica “collaborazione tra cittadini” dell’attuale amministrazione che recita: “Comuni delle nostre dimensioni, se vogliono garantire risposte rapide ed efficienti alle necessità della cittadinanza, devono unire le forze. Sull’esperienza del servizio congiunto di Polizia Locale, andranno promosse altre forme di collaborazione con altri comuni. … Ciò permetterà, oltre a evidenti risparmi, la valorizzazione della professionalità dei dipendenti.” Posizione che, precisa sempre “Centrodestra per il cambiamento” “appare in evidente contrasto con quanto appreso dalla stampa”. La minoranza rimarca quindi al contrario “l’importanza di un servizio quale quello svolto dalla Polizia Locale, necessario per garantire sicurezza e sorveglianza sul territorio e abbisognante, pertanto, di una buona dotazione organica, facilmente raggiungibile mediante l’unione con Sovico” e considera “l’aumento di costi che comporterebbe la gestione in solitaria del servizio di Polizia Locale, senza alcun efficientamento di servizi (fine da perseguire)”. Da qui la richiesta indirizzata al sindaco di Macherio affinché rinnovi la convenzione con Sovico.