Macherio: la Croce Bianca insegna la disostruzione pediatrica a scuola

Ogni giorno i bimbi giocano e vengono a contatto con oggetti, giocattoli e cibo che potrebbe causar loro un’ostruzione delle vie aeree con possibili conseguenze gravi. I volontari della Croce Bianca di Biassono, su invito del Comune di Macherio, hanno tenuto nella mattinata di sabato 24 maggio un corso di disostruzione delle vie aeree rivolto a docenti e personale dell’istituto comprensivo Rodari.

Macherio: la Croce Bianca e la prevenzione

Un’occasione preziosa di prevenzione e formazione che ha consentito ai partecipanti di apprendere le manovre apposite in grado di liberare le vie aeree e permettere nuovamente il passaggio di aria nei polmoni. Molte di queste manovre possono infatti essere imparate ed eseguite da chiunque se opportunamente addestrato. Per l’istituto comprensivo Rodari di Macherio la proposta promossa dall’amministrazione comunale è valsa un ulteriore step nel programma di iniziative volte alla salute a favore dei piccoli frequentanti, ma anche di attenzione verso le diverse dinamiche di prevenzione a scuola.

Macherio: la Croce Bianca e il grazie della Preside

“Grazie per l’opportunità concessa– dichiara la dirigente Veruska Pellegrini, rivolgendosi all’amministrazione comunale di Macherio- con il corso per la disostruzione delle vie aeree, offerto alla nostra scuola, completiamo un importante percorso sulla sicurezza per l’Istituto comprensivo “Rodari” che ha già potuto prendere parte ai corsi per l’uso dei defibrillatori, di primo soccorso e antincendio. Si, l’unione fa la forza!”