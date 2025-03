Un investimento importante per offrire un servizio alla comunità: la cooperativa di Consumo di Albiate-Triuggio insieme a Maxi Più, marchio italiano della grande distribuzione organizzata, ha inaugurato il 6 marzo il supermercato Dipiù di Macherio. In via Parini, taglio del nastro alla presenza del sindaco di Macherio, Franco Redaelli e del parroco di Bareggia, don Franco Amati che ha benedetto la struttura. È il quinto punto vendita della Cooperativa di Consumo dopo i negozi tradizionali di cooperativa di Albiate, Triuggio, Vedano al Lambro, Ornago e il Dipiù di Albiate.

Macherio inaugurazione discount

Macherio: inaugurato il nuovo supermercato a Bareggia, impronta familiare e di prossimità

L’intervento di apertura del supermercato di Bareggia (spazio vendita di 650 mq) è definito «coraggioso, ma di forte impatto sociale» dalla Cooperativa, in un bacino di territorio che sarà fortemente caratterizzato dall’avvento dell’autostrada Pedemontana. È di fatto un messaggio di fiducia nel futuro l’intervento voluto e concretizzato dall’alleanza Cooperativa di Consumo e Maxi Più, volta a dare un presidio di qualità e convenienza a tutti gli abitanti della zona. Il supermercato ha un’impronta familiare e riveste appieno le caratteristiche di negozio di prossimità, ma ben più esteso in superficie, che si differenzia dalla grande distribuzione tout court.

Macherio: inaugurato il nuovo supermercato a Bareggia, come si presenta

Punta a distinguersi sul campo tenendo fede all’impostazione originaria della Cooperativa di Consumo basata sull’ attenzione a prezzi e sulla cortesia proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Parole di incoraggiamento sono state espresse dalle autorità presenti che hanno rimarcato l’impegno di chi lavorerà al servizio della comunità e del territorio di Bareggia.