Macherio: i Babbi Natale nei rioni con i doni alla vigilia

I Babbi Natale dei Rioni di Macherio consegnano i doni nel pomeriggio della vigilia. Un’iniziativa simpatica e dal risvolto solidale: è infatti possibile donare offerte che il gruppo devolverà in beneficenza. Per usufruire del servizio (“ditelo a genitori e nonni, ma non ai piccoli!”) è necessario recarsi nei punti stabiliti per la raccolta delle richieste. È importante mettere in evidenza nome ed indirizzo oltre ad un recapito telefonico.

Macherio: i Babbi Natale nei rioni, come prenotarsi

Per il rione Aquile, recarsi da Angelo Pirola in via Meucci 19, tutti i giorni, dalle 19 (telefono 339 8910100); per i Rioni Leoni, Draghi e Grifoni, recarsi da DeCa di via Vittorio Veneto 48, sabato 17 e domenica 18, dalle 9 alle 13. La consegna avverrà il 24 dicembre in questi orari: Aquile, dalle 14 alle 17 zona viale Regina Margherita; Leoni, dalle 17 alle 18, zona centro e stazione; Draghi, ore 18 zona Belvedere e laghetto; Grifoni, dalle 19 alle 21 zona Valdarno e cimitero.