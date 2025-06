Macherio e la tradizione del merletto: in autunno alla Biennale a Cantù

Macherio e l’arte del merletto: un binomio raffinato di storia e cultura che finisce in mostra alla Biennale del merletto canturino. Un ponte di tradizione ed eleganza che sancirà anche così il profondo legame tra la Brianza e Cantù attraverso il merletto.

Macherio e la tradizione del merletto: grande successo per l’evento in corte del Cagnat e piazza del Lavatoio

La bella novità emerge dal successo straordinario registrato sabato 24 e domenica 25 maggio, in un clima festoso e d’altri tempi, alla corte del Cagnat e piazza del Lavatoio a Macherio dove si è celebrata la quindicesima edizione della mostra dal titolo “il sogno del merletto” e la quindicesima giornata della merlettaia brianzola.

Macherio merletti merlettaie

Macherio e la tradizione del merletto: l’impegno dell’associazione La Crisalide

Una mostra bellissima e di altri tempi che sarà accolta a Cantù come annunciato dalla presidente dell’associazione La Crisalide di Macherio, Alma Casati, che promuove insieme alle insegnanti e alle appassionate di ogni età e provenienza territoriale occasioni di incontro e scambio culturale che sono anima di un evento che quest’anno si arricchisce di una collaborazione d’eccezione.

«La mostra verrà infatti trasferita in toto e stiamo lavorandoci in Villa Calvi presso il comitato del merletto canturino nell’ambito della loro Biennale che si terrà a ottobre», conferma Casati, alla quale sono andati anche i complimenti del Comune di Macherio, in particolare dell’assessore alla cultura Daniela Rivolta, presente alla inaugurazione della mostra, e che ha patrocinato il doppio evento in Macherio.

Macherio merletti merlettaie

Macherio e la tradizione del merletto: decine di signore in piazza e anche una giovane merlettaia

In Macherio decine di signore ancora una volta hanno mostrato dal vivo come nasce un ricamo dal grande valore artistico il cui fascino travalica i confini. L’esposizione dei merletti in corte del Cagnat ha attirato l’attenzione dei visitatori che il giorno dopo hanno potuto osservare la bravura delle merlettaie disposte in piazza del Lavatoio per la consueta giornata che ha esaltato l’arte e la preziosa magia di un hobby che raccoglie nuovi adepti anche tra le più giovani. Durante le celebrazioni a Macherio non è mancata una torta raffigurante un acchiappa sogni: soggetto scelto da una bambina di 10 anni che si reca ad imparare l’arte del merletto alla scuola de La Crisalide insieme alla sua mamma. «Siamo felici e devo dire che impara bene e alla svelta», commenta la presidente Casati. Piccole merlettaie crescono.