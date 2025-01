Il camionista è rimasto illeso, soccorso in codice verde dalla Croce rossa di Monza. Impegnativo invece il lavoro dei vigili del fuoco per un camion da cava che si è ribaltato a Bareggia nella mattina di lunedì 27 gennaio. È successo intorno alle 11 in via Cardinal Ferrari, l’autista di 49 anni ha perso il controllo del pesante mezzo all’uscita di una curva mentre procedeva da Macherio verso Lissone: il camion si è ribaltato sul fianco destro perdendo il carico di terra sulla ciclabile oltre il guard rail.

Macherio: camion da cava si ribalta e perde il carico, gasolio in strada verso il centro di Bareggia

L’uomo alla guida è riuscito a uscire dalla cabina in autonomia, sul posto si sono portati – oltre all’ambulanza – i vigili del fuoco di Lissone ed è stata allertata l’autogru dal Comando di Milano per il recupero del mezzo. Nell’immediato, oltre al carico che per fortuna non ha invaso la carreggiata, i soccorsi hanno fronteggiato una perdita di gasolio che dal serbatoio con la pioggia ha iniziato a scivolare verso il centro della frazione. La terra in questo caso è servita per un primo argine alla perdita.