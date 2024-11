Macherio: l’associazione amica di cani e mici cerca una nuova sede dal 2025

L’associazione macheriese “Cani & mici per amici” lancia un sos per trovare una sede. La presidente del sodalizio che si occupa di randagi e di colonie feline spiega i fatti e lancia un appello: «Stiamo cercando una nuova sede per le nostre attività a Seregno o zone limitrofe quindi a Carate, Albiate o Macherio – dichiara Alessia Resnati – purtroppo la sede operativa attuale, a Seregno, non sarà più disponibile da gennaio 2025 e questo ci crea enormi difficoltà organizzative che mettono a repentaglio il nostro operato. Cerchiamo uno o due locali con servizi con un affitto modico o magari una persona di buon cuore che accetti solo un rimborso spese».

Macherio: l’appello di Cani e mici per amici per trovare una nuova sede, gatti in difficoltà e colonie feline

L’associazione si prodiga coi suoi volontari per aiutare i gatti in difficoltà e quelli tutelati nelle colonie feline, nutrendoli e curandoli con dispendio di energie ed economie importanti. La sede operativa è importante per consentire al sodalizio di avere un luogo fisico dove poter effettuare le varie attività e dare appuntamenti.

«Inutile dire che questa spesa imprevista va ad impattare su un volontariato già fortemente minacciato da situazioni di emergenza che colpiscono i mici di colonia e mici anziani e patologici di cui ci prendiamo cura con amore e dedizione – aggiunge Resnati – speriamo che questo messaggio arrivi alla persona giusta».

Macherio: l’appello di Cani e mici per amici per trovare una nuova sede, i locali di Seregno non saranno più disponibili

I locali di Seregno non saranno più a disposizione ed il sodalizio rischia di rimanere senza sede con l’inizio del nuovo anno.

«Stiamo cercando disperatamente una sede operativa per la nostra associazione – conclude la presidente Resnati – ci basta un piccolo spazio di uno o due locali. Ne abbiamo disperato bisogno da gennaio. Svolgiamo un lavoro immenso soprattutto a sostegno dei mici di colonia e non disporre più di uno spazio ci mette ancora poi in difficoltà. Offriamo un importo di affitto modico/simbolico e pagamento delle spese. Speriamo che questo appello arrivi a qualcuno che ha uno spazio vuoto e che voglia darci un aiuto».

Per chi ha proposte da offrire o chi vuole comunicare direttamente con l’associazione per dare un contributo alla risoluzione del problema, può scrivere una email all’indirizzo: caniemiciperamici@gmail.com oppure contattare direttamente il numero 339 8616769.

L’appello lanciato dall’associazione attende dunque risposte positive da persone di buon cuore che abbiano la disponibilità di un locale con servizi e che quindi possano aiutare i volontari e di conseguenza i tanti gatti di cui si occupa il sodalizio macheriese.