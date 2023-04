Lutto cittadino a Nova Milanese per Renato Caimi

Proclamato il lutto cittadino. La città di Nova Milanese partecipa al dolore per la scomparsa del Cavaliere Renato Caimi e per la giornata di mercoledì 19 aprile, giorno dell’ultimo saluto (alle 15) al fondatore e presidente della Caimi Brevetti, indice il lutto cittadino con le bandiere a mezza asta sul palazzo municipale e in tutti i luoghi pubblici. Renato Caimi per Nova è stato un vero punto di riferimento, sempre attento e generoso con tante associazioni come la Croce Rossa di cui era stato il primo presidente e per altri diciassette anni, per la Comunità parrocchiale che ha sempre frequentato con grande devozione e tante altre.

Nova, il sindaco: “La famiglia Caimi un esempio per tutti”

“L’importanza di Renato Caimi per la nostra comunità va ben oltre il suo talento imprenditoriale di indiscusso valore – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Pagani – . Il suo legame con Nova era davvero molto forte a partire dal suo quartiere d’origine Grugnotorto. La sua famiglia è un esempio per tutti, uniti nel successo e ora nel dolore con grande dignità.” L’amministrazione comunale ha proposto anche la sepoltura nel Famedio cittadino, luogo dedicato ai sindaci e a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della città con il loro operato. Non poteva essere altrimenti. Ma Renato Caimi, il cavaliere Renato, ha scelto di rimanere accanto all’amata moglie Adele, nella tomba di famiglia. Martedì 18 aprile alle 20,30 recita del rosario nella Chiesa di Sant’Antonino in piazza Marconi.