Nova dà l’addio a Renato Caimi, i funerali in Sant’Antonino Martire

Aveva compiuto 97 anni esattamente un mese fa, il 17 marzo. Nel primo pomeriggio di lunedì 17 aprile, si è spento Renato Caimi, fondatore, con il fratello Mario, della Caimi Brevetti. Un’azienda che da un’intuizione geniale quale quella della mitica “schiscetta” portavivande termica che ha salvato il pranzo fuori casa di migliaia di operai nell’era postbellica, ha saputo, rinnovandosi negli anni, affermarsi sui mercati mondiali attraverso prodotti diversi dall’arredo per l’ufficio, e non solo, ai pannelli Snowsound, nuova frontiera dell’arredo di design capace di fondare l’utile e il bello. Un’azienda, la Caimi Brevetti, fondata a Nova nel 1949 e che è sempre rimasta a Nova, per volontà del suo fondatore che aveva la sua casa a pochi metri e dove dal pomeriggio di lunedì è possibile portare l’ultimo saluto al Cavaliere Renato Caimi.

Il compasso d’Oro a giugno 2022 con Felicia Arvid

Addio a Renato Caimi: la designer Arvid, un’altra intuizione giusta

Tanti i riconoscimenti ottenuti dall’azienda portata avanti negli ultimi anni dai figli Gianni, presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda, Renzo, Franco e Giorgio. Tra i riconoscimenti più prestigiosi sicuramente i tre Compassi d’oro ottenuti nel 2008, nel 2016 e l’ultimo lo scorso mese di giugno 2022. Tre prodotti differenti, realizzati grazie alla collaborazione con architetti e designer di fama internazionale. Un aspetto, quest’ultimo a cui Renato Caimi teneva in modo particolare. E se nel 2008 la libreria Big era stata ideata da Marc Sadler; i pannelli Snowsound vincitori otto anni più tardi portano la firma di Alberto e Francesco Meda fino ad afrrivare all’ultimo riconoscimento, a Klipper, un evoluto sistema fonoassorbente, nato dalla collaborazione di Caimi con una giovane designer danese, Felicia Arvid di 28 anni, conosciuta al Salone Satellite nel 2018, la Manifestazione dedicata agli under 35, dal 1998 all’interno del Salone del Mobile di Milano. Una collaborazione voluta proprio da Renato Caimi, il suo genio creativo anche a 96 anni aveva avuto l’intuizione giusta.

Renato Caimi con Paolo Gentiloni nel 2017

Renato Caimi e il rinnovamento aziendale con gli amati nipoti

Aveva detto in quell’occasione: “Ho percorso il mio cammino lavorativo – afferma Renato Caimi – collaborando con designer e architetti di età, nazionalità, esperienza e personalità molto diverse tra loro, ma in ognuno ho sempre cercato di cogliere la voglia di realizzare progetti non solo originali ma sempre orientati a migliorare davvero la vita delle persone. Anche con Felicia Arvid è stato così”. E di giovani si era voluto circondare nel rinnovamento aziendale che ha visto l’ingresso dei suo amati nipoti. E poi ancora la collaborazione con le Università dal Politecnico di Milano all’Istituto Europeo del Design. Nel 2017 il presidente del consiglio Paolo Gentiloni aveva fatto vista allo stabilimento di Caimi. Nel 2020 la collezione Snowsound disegnata da Gillo Dorfles sono stati inseriti nella collezione “Quirinale contemporaneo 2020”. Sempre nel 2020 presso la sede di via Zara è stato inaugurato un avveniristico laboratorio “Open Lab” e nel 2021 sono stati ancora una volta i pannelli Snowound a creare l’atmosfera giusta nel tunnel del padiglione Italia ad Expo 2020 fino al premio Beato Talamoni ricevuto lo scorso mese di settembre. Un elenco infinito di grandi traguardi ottenuti con la tenacia di un uomo legato al suo territorio, alla sua città, Nova Milanese, che ha saputo trasmettere valori forti ai suoi quattro figli. Questa l’eredità più bella di Renato Caimi.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 aprile alle 15 nella Chiesa di Sant’Antonino Martire in piazza Marconi a Nova Milanese.