L’ospedale San Gerardo di Monza fa scuola sulla chirurgia del fegato

Il San Gerardo di Monza fa scuola sulla chirurgia del fegato. All’interno dell’ospedale monzese esiste un’equipe dedicata capace anche di trasmettere le proprie conoscenze e competenze a giovani colleghi.

Ospedale San Gerardo di Monza: corso didattico-formativo sulla chirurgia epatica

Di recente si è tenuto un corso dal titolo “Percorso chirurgia del fegato: start-up” con la finalità di proporre un percorso didattico formativo finalizzato alla formazione professionale dei chirurghi, fornendo anche nozioni teoriche e pratiche per mettere gli allievi nelle condizioni di iniziare ad affrontare le problematiche della chirurgia epatica, che si sta sempre più distinguendo come una branca autonoma della chirurgia generale.

Durante il corso sono state fornite nozioni teoriche e pratiche su come costituire una équipe dedicata alla chirurgia del fegato, su come impostare la sala operatoria per gli interventi di chirurgia epatica, su come utilizzare l’ecografia intraoperatoria in chirurgia open e laparoscopica e tanto altro ancora. Il tutto non solo a livello teorico, ma con sessioni anche in sala operatoria. ospedale San Gerardo di Monza

Ospedale San Gerardo di Monza: «Nell’ultimo anno sono stati eseguiti 86 interventi»

«Negli ultimi anni – sottolinea il professor Fabrizio Romano, responsabile della Chirurgia del fegato della Fondazione IRCCS San Gerardo e professore associato del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – è stata costituita una équipe dedicata a questo tipo di chirurgia che ha raggiunto un bagaglio tecnico, tecnologico e culturale che ci permette di affrontare tutte le patologie del fegato e delle vie biliari di pertinenza chirurgica, potendo eseguire interventi anche di chirurgia epatica ad elevatissima complessità, quali epatectomie maggiori, estreme, in due tempi. Nell’ultimo anno sono stati eseguiti 86 interventi di chirurgia epatica e biliare dei quali più della metà con tecnica laparoscopica mininvasiva. Il livello di expertise raggiunto dall’équipe ci pone come punto di riferimento per il trattamento chirurgico delle patologie del fegato per la provincia di Monza e Brianza e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di trasmettere le nostre conoscenze ad équipe di altri ospedali che desiderano intraprendere un percorso formativo nell’ambito della chirurgia del fegato».