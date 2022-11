Lombardia 2030, Salvini: “Lavori in corso, ma non a parole”

Pedemontana, Olimpiadi e trasporti ferroviari nell’intervento del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini al convegno “Lombardia 2030”, lunedì all’Hangar Bicocca.

Lombardia 2030, Salvini: “Non solo motore d’Italia, ma d’Europa”

“Lombardia non solo motore d’Italia, ma motore d’Europa. E, anche, creatrice di speranze, di sogni che poi diventano realtà e quindi lavoro – ha detto a Lombardia Notizie Online, organo della Regione – Penso alla scommessa olimpica a cui qualche anno fa nessuno credeva e adesso significa strade, impianti sportivi, palestre, innovazione e soldi che rimangono sul territorio. Poi per quello che riguarda le infrastrutture, dalla Pedemontana all’Alta velocità, dalla Vigevano-Malpensa alla sistemazione di ponti sul fiume Po. Insomma, c’è tanto da fare pensando non solo al 2030, ma anche oltre in quanto abbiamo l’onore e l’onere di essere capitale europea dell’innovazione. Quindi, giornate come quella di oggi, che portano il pubblico a confrontarsi con il privato, sono qualcosa di fondamentale”.

Lombardia 2030, Salvini: “Lavori in corso”

“Lavori in corso” è questo il messaggio che il ministro Salvini lancia ai lombardi. “Ma non a chiacchiere. Ho incontrato gli amministratori delegati di Trenitalia e Ferrovie dello Stato. È vero che in Lombardia molti e troppi lavori sono stati ritardati, fermati, rinviati e quindi sto accelerando, non da lombardo, ma da ministro. C’è tutto il tema dei passaggi a livello, quello del potenziamento delle linee Milano-Genova. E penso ancora alla Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, piuttosto che alla Codogno-Cremona-Mantova, ci sono tanti dossier sulla scrivania, fermi, e stiamo lavorando per farli partire”.