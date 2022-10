Lissone: via ai lavori sui marciapiedi di via del Pioppo e via don Bernasconi, attesi da anni

Anni di attesa, segnalazioni e polemiche. Ora, per i marciapiedi dissestati di via del Pioppo a Lissone è arrivato l’inizio dei lavori di sistemazione. È una fra le zone più critiche per ciò che riguarda la sicurezza dei pedoni, soprattutto dei più fragili. I marciapiedi di via del Pioppo costeggiano un asilo e il Cdd: l’utenza interessata da anni solleva disagi e rischi per l’incolumità personale ogni qual volta si transita nella zona. Il Comune di Lissone ha avviato i lavori tanto attesi.

Lissone, via del Pioppo e fronte ospedale: “Una priorità”

“È una priorità cui l’amministrazione comunale di Laura Borella ha voluto subito dare risposta in termini concreti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafè – oltre a questi camminamenti, c’è una lista di interventi che va a toccare altre zone da tempo in attesa di risposte, a cominciare dai marciapiedi posti di fronte all’ospedale di Lissone”.

Lissone, via don Bernasconi: anche qui danni provocati dalle radici

Anche qui marciapiedi impraticabili. In via del Pioppo e in via don Bernasconi, fronte nosocomio, la natura ha complicato nel tempo i piani: sono infatti le radici di alcuni alberi ad alto fusto ad aver sollevato autobloccanti o l’asfalto creando un vero e proprio percorso ad ostacoli che ha reso problematico il passaggio di passeggini o carrozzine. Il peggio dovrebbe ora essere alle spalle, come dimostra nei fatti l’avvio dei cantieri.

Lissone, via del Pioppo e via don Bernasconi: la minoranza rivendica

Una risposta del Comune che non ha però mancato di sollevare strascichi polemici politici con l’ex assessore ai lavori pubblici Marino Nava che in aula consiliare, rimarcando al suo successore la bontà degli interventi, ha però ricordato un cronoprogramma che attesterebbe precise volontà alla giunta precedente.

“I lavori su via del Pioppo e via don Bernasconi sono scelte attuate dall’amministrazione Laura Borella” chiosato in replica Oscar Bonafè.