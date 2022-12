Lissone, verso Natale con il Meroni: laboratori aperti in piazza Libertà

Raccontare il Natale attraverso le sfaccettature del Meroni. La scuola d’istruzione superiore di Lissone è presente, tutti i giorni, in piazza Libertà, nelle casette del “villaggio di Natale” per coinvolgere gli studenti delle scuole medie cittadine De Amicis, Croce e Farè, attraverso laboratori e momenti insieme durante i quali vengono creati, costruiti e dipinti piccoli oggetti natalizi utili per raccogliere fondi a supporto dell’associazione Noi mamme di Lissone.

Lissone, verso Natale con il Meroni: gli oggetti prodotti per aiutare l’associazione Noi mamme

Protagonisti i giovani, ma anche tutti i cittadini che possono osservare i lavori prodotti dai ragazzi del corso dedicato all’arredamento, del liceo grafico, dei servizi commerciali usando oggetti del mestiere e anche supporti tecnologici. Un’iniziativa resa possibile dalla sinergia con l’amministrazione e la delegazione di Confcommercio di Lissone, all’insegna della promozione del territorio. Lissone, verso Natale con il Meroni

Regista di questa settimana il vicepreside Lucio Casciaro, con il supporto della dirigente Valentina Calì e di un team di docenti, circa una trentina che si alternano nelle casette.

«La nostra presenza nel cuore della città è, da un lato per far vedere ai lissonesi chi siamo e cosa sanno fare i nostri studenti – spiega Casciaro – dall’altro avvicinare i giovani e sperimentare delle attività laboratoriali insieme. Questo è un momento per la città, e nello stesso tempo cerchiamo di aiutare l’associazione cittadina».

Lissone, verso Natale con il Meroni: la finalità dell’iniziativa

La finalità dell’iniziativa è di intensificare e sviluppare il legame tra le scuole del primo ciclo, l’istituto superiore e la comunità lissonese, attraverso azioni concrete di promozione e valorizzazione delle conoscenze, di rispetto delle tradizioni culturali e di trasmissione di valori universali come la solidarietà e l’amore per gli altri.

«Questa settimana insieme è per mostrare quanto i ragazzi siano pronti e preparati – continua Alessandro Fede Pelloni, segretario Confcommercio e presidente Ersaf – per il mondo del lavoro. Cogliamo l’occasione per mostrare le loro capacità».

Entusiasmo e intenti condivisi anche da Carolina Minotti, assessore all’Istruzione, e da tutte le referenti delle scuole medie presenti. L’appuntamento è per tutti in piazza Libertà ogni giorno.