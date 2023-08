Lissone, tutto pronto per celebrare la festa dell’assunzione di Maria Vergine

In uno dei rioni centrali più antichi di Lissone, chiamato il Borgo, si trova un piccolo santuario dedicato alla Vergine Assunta, nato da un’immagine della Madonna dipinta da secoli su un muro, che era di conforto per i pellegrini e i contadini di passaggio a quel tempo da Lissone. Una storia di fede che sta al centro di una festa che si rinnova di anno in anno. La città di Lissone si prepara quindi a vivere con particolare trepidazione la solennità del 15 agosto e a ritrovarsi in raccoglimento nel suo santuario mariano, perché la sua fede cristiana e mariana non tralascia di interpretare e riconoscere nelle drammatiche pieghe della storia che la riguardano fino ad oggi, la mano provvida della misericordia del Signore.

Solennità: il programma per l’occasione

L’altare della Madonna

La comunità pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce di Lissone celebra la festa che ricorre a Ferragosto ed invita a continuare a pregare con la supplica rivolta a Maria: «In te, Vergine Assunta, riponiamo ogni speranza [ ]». Il 15 agosto non è quindi solo Ferragosto ma è soprattutto e anzitutto la solennità dell’Assunzione di Maria Vergine, segno di sicura speranza per il nostro tempo e per la nostra eternità. E la città di Lissone apre già sabato 12 agosto il programma delle celebrazioni che culmineranno martedì 15 agosto. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14, alle 20.45, recita del Santo Rosario nel santuario del Borgo. Martedì 15 agosto, alle 9.30 santa Messa solenne (sospesa quella delle 9.30 alla chiesa della Beata Vergine Addolorata). Durante il giorno, visita e preghiera personale alla Madonna del Santuario. Alle 17, vespri dell’Assunta, seguirà alle 20.45 recita del Santo Rosario. Al termine, benedizione eucaristica con la reliquia.