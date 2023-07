“Diamo il benvenuto ai tre nuovi agenti di Polizia locale assunti a Lissone, con i migliori auguri di buon lavoro. La loro assunzione è il primo passo per mettere in atto la delibera approvata nei mesi scorsi, che ha come obiettivo quello di potenziare l’organico della Polizia locale per dare una risposta efficace alle richieste dei cittadini, sia su questioni di viabilità che di sicurezza, con la finalità di assicurare un efficace e capillare presidio del territorio”.

Lissone: tre nuovi agenti per la polizia locale, “dare risposta efficace a richieste cittadini”

È il saluto del sindaco di Lissone, Laura Borella, ai tre nuovi agenti di Polizia locale (presente anche il comandante Matteo Caimi) che vanno così a potenziare l’organico del comando cittadino perché “ritenuto necessario alla luce della popolazione residente in città, al flusso di veicoli e persone sul territorio comunale e alle numerose attività commerciali e produttive presenti”.

“Il nostro obiettivo è dare una risposta efficace alle richieste dei cittadini, con l’obiettivo di assicurare un efficace e capillare presidio del territorio” aggiunge Borella.

Lissone: tre nuovi agenti per la polizia locale, poi un ufficiale e a inizio 2024 altri 5 agenti

Lo sviluppo del Corpo di Polizia locale avrà bisogno di ancora qualche mese per realizzarsi, tramite l’assunzione di un ufficiale nel corso del 2023 ed altri 5 agenti ad inizio del 2024, e consentirà di implementare la presenza sul territorio con pattuglie di “pronto intervento” e appiedate con funzioni di polizia di prossimità, estendendo il servizio dalle 6.30 alle 20.30 da lunedì alla domenica, due ore in più rispetto all’orario attuale, organizzando anche servizi serali fino a mezzanotte.