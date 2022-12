Lissone torna a premiare le sue eccellenze sportive

Una location migliore non poteva esserci per la premiazione del Natale dell’atleta di Lissone. Venerdì pomeriggio 16 gennaio la palestra Piermarini si è trasformata in un duplice villaggio: natalizio e sportivo. Con Stefano Vogogna e Valentina Guidi nel ruolo di presentatori dell’appuntamento dedicato alle realtà sportive della città. Dopo due anni di stop forzato un grande ritorno in una nuova location per i molteplici atleti della città. Alla presenza di una rappresentanza dell’amministrazione, in primis il sindaco Laura Borella con l’assessore allo sport Giovanni Camarda, diciotto tra realtà sportive e singoli atleti sono state premiate per l’impegno e la dedizione in questo anno.

Lissone torna a premiare le sue eccellenze e le parole di Borella

«Siamo contenti di essere riusciti a riprendere quest’importante appuntamento– ha detto il sindaco Borella-. Lo sport trasmette valori fondamentale per i ragazzi, sia a livello agonistico che amatoriale, tutti i risultati sono frutto di sacrifici dei ragazzi, delle famiglie e degli allenatori. Noi continueremo a sostenere le realtà associative perché crediamo che lo sport abbia un valore sociale». Palazzetto pieno, bambini e ragazzi, di tutte le età e tante discipline riuniti insieme per una grande festa, aperta con un “gol” del sindaco e un canestro dell’assessore allo sport.

Lissone torna a premiare le sue eccellenze e la soddisfazione di Camarda

«Finalmente ci siamo- ha concluso Camarda- pronti per una grande festa. La scelta di spostare la manifestazione in palestra è perché lo sport si pratica nelle strutture adeguate. Ringrazio tutti i consiglieri, gli assessori presenti ma soprattutto le famiglie, le società e associazioni sportive che vivono le nostre strutture».

Lissone torna a premiare le sue eccellenze e gli ospiti speciali

Non sono mancati gli ospiti d’onore come, ad esempio Matteo Morandi il ginnasta (specialista agli anelli) il calciatore Jeda. Un messaggio speciale è arrivato da Edoardo Casati, atleta paralimpico di tennis tavolo, assente perché impegnato negli allenamenti con la nazionale italiana per tutti i suoi “colleghi” presenti nel palazzetto “Lo sport deve essere divertimento e piacere se mancano questi due elementi forse bisogna ripensare il proprio cammino, non si è intrapresa la strada giusta”. I premiati sono stati All-in Karate Team, Assist Lissone, Apl Basket Lissone, Cai Lissone, Ginnastica artistica lissonese, Ginnastica Lixio, Haka Birbe, Judo Club Lissone, Karate Shotokan tradizionale, Lissone Mtb, New Skate Lissone, Polisportiva Team Brianza, sezione atletica e sport invernali, Pro Lissone Calcio, Pro Lissone Ginnastica e Velo Virtus, Poseidon e Sport Club Mobili Lissone.