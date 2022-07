Lissone sospende la sosta a pagamento e la Ztl: nel periodo estivo, parcheggi liberi e flessibilità

Sospensione Ztl, sosta a pagamento e divieto per pulizia strade. Il Comune di Lissone e la pausa agostana. Nel periodo estivo, ed in particolare nelle settimane centrali di agosto, la riduzione del numero di veicoli che circolano nel territorio cittadino comporta un minore rigore nell’applicazione dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Borella ha quindi emesso le ordinanze specifiche sospendendo la Ztl e la sosta a pagamento nelle settimane centrali di agosto, ed i divieti di sosta per lavaggio strade per tutto il mese di agosto. Ecco le date delle sospensioni: Ztl dal 1 al 21 agosto; Sosta a Pagamento (strisce blu) dall’8 al 20 agosto. Divieto per pulizia strada: dal 31 luglio al 30 agosto. I provvedimenti portano la firma del comandante della Polizia Locale di Lissone, Matteo Caimi.

Lissone, stop soste a pagamento, ma pulizia delle strade

Nel tempo il capo dei vigili ha approvato dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale che andavano a gestire problematiche di fruizione degli spazi nelle aree centrali della città, sia con l’istituzione della sosta a pagamento che con l’istituzione di una Zona a traffico limitato. Nel periodo estivo, in particolare come detto nelle settimane centrali del mese di agosto, la circolazione stradale e le esigenze della sosta comportano un minore rigore nell’applicazione di questi provvedimenti di disciplina della circolazione stradale anche perché nel periodo estivo diminuisce la richiesta di parcheggi sul territorio. Non solo. Il comandante rileva che durante i mesi estivi la minor circolazione dei veicoli non pregiudica il servizio della pulizia delle strade da parte degli operatori addetti.