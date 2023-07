Lissone: social card per la spesa in arrivo per 509 famiglie

Sono 509 le famiglie di Lissone che avranno diritto alla carta solidale “Dedicata a te”, il bonus del Governo di 382,50 euro su carta prepagata per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. In tutta Italia arriverà a 1 milione e 300mila famiglie con Isee inferiore a 15mila euro e che non usufruiscono di altre forme di sostegno pubblico.

Lissone: social card per la spesa, “assegnata tra fine luglio e inizio agosto”

“Nel nostro Comune – spiegano il sindaco Laura Borella e l’assessore alle Politiche sociali Ignazio Lo Faro – la carta sarà assegnata tra la fine di luglio e l’inizio di agosto a 509 famiglie lissonesi, secondo i requisiti stabiliti dal Governo. Si tratta di un aiuto concreto nei confronti di quei nuclei familiari che, anche a causa del caro prezzi, stanno riscontrando maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità. La carta potrà essere utilizzata in tutti i negozi e nei supermercati che vendono generi alimentari. Il MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ha inoltre stipulato convenzioni con alcune Associazioni del Commercio per l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte”.

Lissone: social card per la spesa, come usarla

La carta prepagata è rilasciata da Poste Italiane, inviata all’indirizzo dell’avente diritto con le istruzioni per ritirarla e può essere utilizzata in più riprese, fino al suo esaurimento. È da attivare con almeno un utilizzo entro il 15 settembre 2023.