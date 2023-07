Lissone: Sere d’estate per un weekend tra festa, street food e animazione

“Sere d’estate” in piazza IV novembre, a Lissone, tra bancarelle, street food, musica di strada, dj set e animazioni per i più piccoli. L’amministrazione comunale del sindaco Laura Borella sforna un evento stagionale per andare incontro alle richieste della popolazione in cerca di occasioni di svago all’aria aperta, un po’ per sfuggire alla canicola di questo periodo e un po’ per vivere gli spazi verdi cittadini.

Sere d’estate a Lissone: l’evento risponde ad alcune critiche

L’idea del Comune di Lissone è sfociata nell’organizzazione di un fine settimana di festa: da venerdì 21 a domenica 23 luglio, dalle 11 alle 24, piazza IV novembre (la piazza di fronte alla biblioteca civica) ospiterà “Sere d’estate”, una formula in parte già sperimentata in altri periodi dell’anno che è anche una risposta ad alcune critiche affiorate per la mancata organizzazione di una serata di divertimenti e shopping alla vigilia dei saldi estivi (programmazione che in sinergia con la categoria commerciale diversi anni fa aveva portato a Lissone centinaia di persone).

Sere d’estate a Lissone: il programma da venerdì 21 a domenica 23 luglio

Detto, fatto. Il Comune triplica la modalità della festa e regala un intero week-end di divertimenti: venerdì 21 luglio, di scena blues internazionale classico e italiano con The Groovy, a seguire dj set, sabato 22 dj set e domenica 23, Blues Around protagonista. Da contorno, per tutte e tre le giornate, bancarelle, street food, e animazione per i più piccoli. Dalle 11 a mezzanotte, ingresso libero ad una kermesse curata dall’associazione Arca, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Lissone.