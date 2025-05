Lissone: scacchi in piazza, sfida ai campioni alla Bareggia

La grande piazza di Bareggia a Lissone trasformata in una gigantesca scacchiera. Sabato 10 maggio a partire dalle 14.30 in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria alla Bareggia a muovere le pedine saranno i ragazzi dell’Accademia Scacchi di Lissone che sfideranno in simultanea due autentici “assi” di re, regine, torri e alfieri: il campione provinciale Gioele Lombardo e il vice Alessandro Parravicini.

«Si tratta di una sorta di festa finale dei nostri corsi – spiega Giorgio Favarato, uno degli istruttori dell’Accademia – che vuole fare conoscere alla cittadinanza la bellezza di questo gioco che si rivela istruttivo a qualsiasi età».

Lissone: scacchi in piazza con i campioni alla Bareggia, appuntamento sabato 10 maggio

I giovani scacchisti giocheranno in gruppo, mettendo in campo le loro comuni strategie per contrastare le mosse singole di Lombardo e Parravicini che si alterneranno sull’altro lato della scacchiera.

«Abbiamo appena concluso il corso che ha visto impegnati una trentina di giovanissimi delle scuole elementari e medie suddivisi in tre diverse classi – riprende Favarato – siamo molto soddisfatti del numero raggiunto perché eravamo partiti in cinque, ma la nostra intenzione è quella di coinvolgere sempre più ragazzi nella pratica degli scacchi».

Alla sfida, che gode del patrocinio e del contributo del comune, possono partecipare anche ragazzi in età scolare non iscritti all’Accademia che abbiano dimestichezza con gli scacchi. A loro è richiesto un contributo di cinque euro.

«Desideriamo organizzare altre iniziative di questo tipo – conclude l’istruttore – che costituiscono dei bei momenti di aggregazione per tutti. La bella piazza della Bareggia si presta molto bene ad accogliere gli eventi». Info: telefono 329.7505970; email: accademiascacchilissone@gmail.com.