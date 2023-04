No Pedemontana, ecco la prima azione del comitato per la difesa del territorio di Lissone: sabato 15 aprile, alle 14, catena umana su via santa Margherita, in corrispondenza del passaggio di Autostrada Pedemontana. Un’iniziativa aperta a tutti i cittadini. Il Comitato nasce per promuovere azioni di sensibilizzazione cittadina verso le tematiche ambientali e di tutela del territorio, delle città, dei luoghi della memoria.

Lissone: sabato catena umana contro Pedemontana, il programma

“Sabato 15 è il grande giorno e ci sarà la nostra catena umana – fanno sapere i promotori che chiamano a raccolta le persone – dovrà essere un evento gioioso, chiediamo di portare fischietti, tamburi, cartelloni, striscioni e qualsiasi cosa possa abbellire la nostra catena, o aiutarci a fare tanto rumore. Il ritrovo è alle ore 14 in via Quintino Sella (traversa di via Santa Margherita), lì ci sarà un gazebo con le bandiere. La catena umana si svolgerà poi lungo i marciapiedi di via Santa Margherita, quindi in sicurezza e senza intralcio del traffico. Al termine dell’evento ci ritroveremo al gazebo per un piccolo momento di conclusione”.

Lissone: sabato catena umana contro Pedemontana, perché no

Il Comitato per la difesa del territorio si oppone a Pedemontana perché “l’autostrada attraverserà uno dei territori più urbanizzati della Lombardia, un territorio che ha già conosciuto negli ultimi decenni un indiscriminato consumo di suolo”. E spiega: “Crediamo che un’autostrada non corrisponda ai reali bisogni delle nostre comunità. Al contrario, pensiamo che vadano programmati investimenti per la sanità e la scuola pubblica, per il verde condiviso e per spazi di aggregazione liberamente accessibili, al chiuso e all’aperto“.