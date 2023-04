Lissone: Raffaele Di Stasio è campione del mondo di pizza

Raffaele Di Stasio sul tetto del mondo: il pizzaiolo di Lissone conquista il “World Pizza Championship” nella categoria pizza a 2 in coppia con il Cristian Tolu. La giuria è letteralmente andata in brodo di giuggiole dopo aver assaggiato la sua “Fritta contemporanea di Raffaele di Stasio”.

Dal 18 al 20 aprile, a Parma, è infatti andato in scena l’appuntamento con il Campionato mondiale della pizza, la più importante manifestazione dedicata ai professionisti della pizza, il piatto che più di altri ha saputo conquistare il mondo intero. Oltre 800 i partecipanti, provenienti da ogni continente. Raffaele Di Stasio è salito sul primo gradino del podio in una delle categorie in gara, per altro la più impegnativa, insieme al collaboratore sardo Cristian Tolu.

Campione del mondo di pizza: “Emozione altissima”

Il titolo mondiale è arrivato grazie all’ultima creazione, quella che da un anno a questa parte il pizzaiolo, con alle spalle una miriade di successi, propone in dimostrazioni e presenta anche nei suoi locali. Di Stasio ha sbaragliato la concorrenza riuscendo a vincere la sua categoria e conquistando il titolo mondiale. Il “re mondiale della pizza” è comprensibilmente entusiasta.

“L’emozione è altissima, questo è il vero mondiale perché il World pizza Championship di Parma è la manifestazione più importante e riconosciuta a livello mondiale e annualmente si tiene ad aprile in Emilia Romagna – commenta – ho presentato per l’occasione una mia creazione, quella che da un anno a questa parte preparo in alcune dimostrazioni: “la fritta contemporanea di Raffaele di Stasio”. Non è unta, all’interno rimane croccante e fragrante a lungo grazie a vari processi di cottura e preparazione. La giuria – rivela- dopo aver assaggiato la mia pizza, ha voluto far parlare me e il mio collaboratore Cristian Tolu, che ha preparato gli ingredienti che ho scelto, e mi ha fatto i complimenti dicendo di non aver mai assaggiato un impasto così buono”.

Campione del mondo di pizza: Di Stasio e Sanremo

E ancora: “Per me è un’emozione troppo bella – ha aggiunto il pizzaiolo – c’erano 800 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Sono campione del mondo, ma lo è anche il team che ho rappresentato. Grazie al mio massimo punteggio in categoria, la più difficile, anche il mio gruppo ha vinto e si è laureato campione del mondo. I miei obiettivi, ora? Spero davvero di far conoscere al meglio questo mio prodotto, attraverso la collaborazione con le aziende, nelle fiere, a tutti, per far capire quanta passione ci ho messo e continuo a mettere nel mio lavoro».

Per Raffaele Di Stasio, pizzaiolo campione del mondo, un riconoscimento altissimo che suggella un cammino professionale fatto di amore e sacrifici, studio ed aggiornamento. Il suo 2023 continua a regalare soddisfazioni enormi, dopo la conferma della partecipazione come pizzaiolo ufficiale a “Casa Sanremo”, per il Festival della Canzone Italiana andato in scena nel febbraio scorso. Pochi mesi dopo, ecco il titolo iridato. E Lissone, grazie alla bravura di un professionista e alla bontà delle sue creazioni, può dire di aver raggiunto la vetta del mondo.