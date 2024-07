Quattro ordini di custodia cautelare nei confronti di altrettanti giovani di Lissone ritenuti responsabili di diverse rapine, violenza privata e lesioni ai danni di coetanei. Le indagini dei carabinieri avrebbero permesso di risalire agli autori dei reati commessi tra marzo e giugno di quest’anno da una baby gang che aveva colpito anche in centro, spesso con minorenni come vittime. Recente il caso dell’aggressione a due ragazze.

Lissone: quattro ordini di custodia cautelare per la baby gang violenta con i coetanei, il commento del sindaco Laura Borella

«Desidero esprimere a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale un grande ringraziamento ai Carabinieri di Lissone per l’efficace lavoro svolto nell’individuare i colpevoli delle rapine avvenute nel centro della città per mano di alcuni minori – ha commentato il sindaco Laura Borella – Un fenomeno, quello delle baby gang, che purtroppo non riguarda solo Lissone e che richiede un intervento congiunto da parte delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie. Il bene comune e la sicurezza dei nostri cittadini sono la nostra priorità assoluta, pertanto ribadisco il nostro impegno a garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti anche attraverso in intensificazione dei controlli».

Lissone: quattro ordini di custodia cautelare per la baby gang violenta con i coetanei, il piano di potenziamento della polizia locale

«Nei giorni scorsi – sottolinea il sindaco – abbiamo completato il piano di potenziamento del Corpo di Polizia locale, che ha portato all’assunzione di otto nuovi agenti e di un ufficiale, portando il numero totale a 38. Questo ci consente di garantire una risposta efficiente alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza, estendendo l’orario di servizio e implementando le pattuglie di pronto intervento e le pattuglie appiedate con funzioni di polizia di prossimità».