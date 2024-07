Video Lissone, la denuncia: «Ragazze aggredite in centro da una baby gang»

Brutto ritorno a Lissone per due ragazze ucraine, a suo tempo ospitate in città allo scoppio della guerra: in Brianza per un breve periodo di vacanza e per incontrare la famiglia che le aveva ospitate, in uno dei parchi del centro, in via Don Minzoni, si sono imbattute in una baby gang e sono state aggredite a calci e pugni. A denunciare il fatto accaduto nella tarda serata di mercoledì, è Roberto Beretta di Brianza Sicura, che ha provveduto a fare un esposto presso la locale stazione dei carabinieri e ha diffuso alcune immagini della furia con la quale gli aggressori, in massima parte ragazze, si sono gettate sulle loro avversarie. Beretta, volto noto in tutta la Brianza per il suo impegno volontario in materia di sicurezza, ha espresso il massimo rammarico per questa esperienza per due giovani poco più che maggiorenni.