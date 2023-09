Degrado servizi igienici in piazzale degli Umiliati, a Lissone: in corso interventi di manutenzione. Ci sono soprattutto, ma non solo ovviamente, episodi di vandalismo e inciviltà all’origine di una situazione che genera lamentele.

Lissone, proteste per lo stato dei bagni pubblici al mercato: Fabio Meroni portavoce dei cittadini in consiglio comunale

«I servizi igienici furono realizzati per poter essere utilizzati dalle persone che il lunedì mattina si recano al mercato e dagli ambulanti stessi, ma sono circondati da rifiuti di ogni tipo (anche ingombranti) e di recente delimitati da una rete di cantiere» osserva il capogruppo di “Prima Lissone”, Fabio Meroni, che si fa portavoce delle proteste dei cittadini: «Esiste la volontà di intervenire per riportare ad uno stato decoroso questo luogo?».

Lissone, proteste per lo stato dei bagni pubblici al mercato: gli interventi del Comune

L’assessore all’Ambiente di Lissone, Massimo Rossati, rende noti i passi compiuti. «L’Unità Ambiente del Comune ha attivato tutte le procedure di esecuzione dell’intervento di ripristino dello stato dei luoghi per quanto di competenza – fa sapere – il 6 settembre è stato ordinato a Gelsia Ambiente l’intervento risolutivo della problematica di abbandono rifiuti/ingombranti in loco, poi eseguito. Per la pulizia dei servizi igienici, l’Unità Acquisti, appaltatrice del servizio, ha comunicato agli uffici comunali, a seguito di sopralluogo del 6 settembre, che la pulizia è eseguita settimanalmente, nello specifico il lunedì ed in tre turni: dopo le 10, dopo le 12 e dopo 14 dall’impresa affidataria del servizio. Per quanto concerne la programmazione di interventi manutentivi, l’Unità Lavori pubblici ha comunicato il 13 settembre scorso di aver già in programma/in corso alcuni interventi di piccola manutenzione necessari a causa dei continui atti vandalici a cui è soggetta la struttura».