Lissone promuove la giornata in memoria delle vittime di mafia con le scuole

Si celebra il 21 marzo la XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Comune di Lissone ha scelto di contribuire a sensibilizzare le giovani generazioni e la cittadinanza sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, con particolare riguardo agli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente di prevenzione e di repressione delle mafie, attraverso il coinvolgimento degli studenti degli istituti scolastici lissonesi in una manifestazione a Palazzo Terragni.

Lissone promuove la giornata e il programma

L’iniziativa è in programma martedì 21 marzo, dalle 10, nell’auditorium di Palazzo Terragni. In uno dei luoghi simbolo della città di Lissone, si terranno letture dei nomi delle vittime di mafia, con musiche a cura dell’orchestra della scuola “B. Croce” e riflessioni sul valore della cittadinanza attiva. L’occasione è promossa dal Comune di Lissone In collaborazione con gli istituti comprensivi I “via Mariani”, II “Rita Levi Montalcini” e III “De Amicis”, IIS Europa Unita e IIS Meroni, “Brianza Sicura” e nell’ambito del progetto locale “Lissone X la legalità”. Quest’ultimo è un progetto forte e impegnativo promosso dall’amministrazione comunale di Lissone nel 2013 con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini – in particolare i giovani – sul tema del rispetto delle regole e del contrasto a tutte le mafie.