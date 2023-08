Lissone: più attenzione per il giardino di via del Concilio (e i giardini), risponde l’assessore

Tutti se ne sono accorti e lo si sente dire nei discorsi tra addetti ai lavori: i giardini pubblici urbani di Lissone sono presi d’assalto, anche da tanti che prima li frequentavano di rado o non li frequentavano. Una scoperta che, da un lato, fa piacere, perché magari produrrà una nuova attenzione per questa componente essenziale delle città, ma che dall’altro sta evidenziando anche problemi inediti o che hanno assunto dimensioni più serie rispetto al passato.

In estate, in particolare, le segnalazioni aumentano perché i cittadini di ogni età, in città e non in vacanza, scendono per strada alla ricerca di refrigerio proprio nei parchi. Peccato, però, che in alcuni casi le aree verdi non siano curate al meglio. Anzi, i residenti parlano di giardini “dimenticati” da anni.

Negli ultimi giorni si è per esempio levato il coro di proteste per le condizioni dei giardini di via del Concilio (quartiere Da là’ dal Punt) dove tra panchine rotte e giochi mancanti da tempo, si reclama manutenzione e ordine.

In via del Concilio i chiodi sporgono dalle sedute, le altalene non sono state ricollocate, c’è erba alta e poi sporcizia perché i vandali ci mettono del loro.

Una residente della zona chiede al Comune di Lissone di intervenire lamentando incuria. Va detto che diversi giardini pubblici di Lissone sono stati interessati da interventi di riqualificazione e sistemazione in particolare durante l’ultimo mandato dell’amministrazione comunale Monguzzi. Ancora c’è da fare, è evidente. Ma non va scordato il peso dei danni inflitti dai vandali.

«Sul fatto della mancata manutenzione del verde, sono d’accordo con la segnalazione. Le panchine e i giochi in tanti giardini però durano dalla mattina alla sera. Al parco della Resistenza, hanno sostituito non so quante volte le altalene e il canestro per giocare a pallacanestro. Regolarmente arrivano gli idioti che spaccano tutto, per non parlare delle bottiglie spesso rotte lasciate ovunque. Questo è colpa del Comune o della gente maleducata e ignorante?» precisa una cittadina.

Mentre c’è chi fa altri esempi di giardini pubblici che meriterebbero aggiustamenti: da via Piermarini a via Spallanzani.

Lissone, l’assessore: «A conoscenza della situazione»

«Siamo a conoscenza della situazione di via del Concilio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafe’– per la sistemazione di panchine e la ricollocazione di altalene interverremo come ordinaria manutenzione, per ciò che riguarda il verde, invece, il nubifragio di fine luglio ha ritardato il quinto taglio in tutta la città. In queste ore è sino alla fine del mese saranno in azione cinque squadre di addetti che rimetteranno in ordine parchi e giardini sia per il taglio che la pulizia e messa in sicurezza delle aree. Per i giardini pubblici si aprirà poi una gara per le manutenzioni straordinarie che ci permetterà di fare il quadro complessivo per delineare acquisti ed interventi».