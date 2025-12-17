Lissone, incendio in un appartamento di via Garibaldi: due persone intrappolate tratte in salvo

Incendio in una abitazione di un condominio di Lissone, in via Garibaldi, martedì 16 dicembre: i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno tratto in salvo due persone intrappolate nella casa a causa delle fiamme e del fumo. E’ accaduto alle 13.30. L’incendio, per cause in via di accertamento, ha interessato un appartamento al piano primo di un edificio di quattro.

I vigili del fuoco sul posto a Lissone

Lissone, incendio in una casa: due persone soccorse e portate all’ospedale in codice giallo

All’arrivo, le squadre, con cinque mezzi, hanno subito soccorso le due persone intrappolate, tempestivamente tratte in salvo ed evacuate in condizioni di sicurezza affidandole al personale paramedico. Entrambe sono state portate al pronto soccorso in codice giallo. Terminate le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno controllato i piani sovrastanti e le parti comuni del fabbricato per escludere ulteriori coinvolgimenti. Presenti anche le Forze dell’Ordine.