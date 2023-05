Lissone, il Maggio dei Libri in biblioteca: tutti gli eventi

“Se leggi sei forte” è il tema istituzionale della tredicesima edizione della rassegna nazionale “Maggio dei Libri” a cui aderisce la biblioteca civica di Lissone promuovendo da sabato 6 maggio una ricca serie di appuntamenti. Si tratta della campagna di promozione della lettura ideata dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Lissone, il Maggio dei Libri in biblioteca: via dal 6 maggio

Il tema di questa edizione è “Se leggi sei forte!”, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di se stesso e reagire di fronte alle avversità. A Lissone il programma si apre sabato 6 maggio, alle 15, con “Emozioni a pennello”, spettacolo per bambini dai 3 anni in su, liberamente tratto dal libro di Anna Llenas “I colori delle emozioni” a cura di Eccentrici Dadarò. Alle 18 farà seguito “E poi saremo salvi”, presentazione del libro a cura di Alessandra Carati.

Si prosegue venerdì 12 maggio, alle 18.30, con “Le vite che restano”, presentazione del libro a cura di Alice Candon, mentre giovedi 25 maggio, alle 18.30, tocca a “D’Amore e di rabbia”, presentazione del libro a cura di Giusy Sciacca.

Lissone, il Maggio dei Libri in biblioteca: chiusura il 7 giugno

Venerdì 26 maggio, alle 21, “Il Claudio della Grigna” vale la presentazione del libro a cura di Domenico Flavio Ronzoni e Bellavite Editore. Si chiude con due momenti, il primo sabato 27 maggio, alle 15, con “Papà Montagna”, lettura con laboratorio per bambini 6-10 anni a cura di Sara Donati, mentre mercoledì 7 giugno, alle 21, “Oltre il confine” è il titolo dell’evento letterario in collaborazione con i Gruppi di Lettura a cura di Ivano Gobbato.