Lissone: i 50 anni di Consonanza Musicale proseguono con tanti spettacoli in città

Continuano gli eventi legati al cinquantesimo dell’associazione lissonese Consonanza Musicale. Dopo i vari appuntamenti in città, domenica 30 giugno sera, alle 20.45 sono stati invitati, insieme al corpo musicale Santa Cecilia di Bareggia di Lissone, ad esibirsi all’interno di “Tre sere nel parco” promosse dall’associazione “Fera de Dugnan” nel parco parrocchiale di via Grandi a Paderno Dugnano. Le due bande saranno dirette dal maestro Massimiliano Martinelli e Marcello Rosa.

Lissone: i 50 anni di Consonanza Musicale e le band coinvolte

Una prima parte dell’anno intensa, che ha visto spesso i musicisti collaborare con altre realtà del territorio, come testimoniato, dal grande successo della scorsa settimana, il concerto degli amici della Santa cecilia jazz Big Band di Meda, nella scenografica piazza Libertà, seguito dai “concertini” degli allievi della scuola di musica di Consonanza e, solo lo scorso sabato, nel programma “Musica all’aperto” si sono esibiti a Santa Margherita, all’interno della quindicesima edizione di “musica in villa, musica in piazza, musica nei cortili” organizzata dalla rete Anbima Monza e Brianza, ospiti di don Andrea Zolli, che ha concesso il teatro dell’oratorio visto il tempo incerto.

Lissone: i 50 anni di Consonanza Musicale e le parole di Radaelli

«Con quest’ultimo appuntamento si chiude la prima parte dell’anno concertistico- commenta Emanuele Radaelli, presidente di Consonanza- interamente dedicato alle celebrazioni del 50esimo anno di vita. Siamo molto contenti della partecipazione della cittadinanza ad ogni nostro evento, un plauso particolare, visto che sono stati protagonisti la scorsa domenica, ai nostri alunni della scuola di musica che si sono esibiti sul palco del Terragni con grande maestria, merito anche degli insegnanti preparati, professionisti che sanno motivare al meglio i più giovani». Riapriranno a breve le iscrizioni ai corsi per strumenti bandistici, come flauti, clarinetti ed ottoni. Tutti i dettagli e le informazioni sul sito www.consonanzamusicale.it o l’omonima pagina facebook per l’apertura delle iscrizioni.