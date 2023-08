Lissone, festa per i 3 anni dell’iniziativa per la salute “Mezz’ora al giorno”

Attività fisica motoria all’aria aperta per mantenersi in forma, ritrovare il tempo per se stessi e vivere gli spazi urbani in un modo inedito. Compie 3 anni il progetto dedicato alla salute “Mezz’ora al giorno” che, promosso dall’associazione Live con il patrocinio del Comune di Lissone e sotto la guida di professionisti laureati in scienze motorie, ha fatto centro riscuotendo un bel successo di partecipanti. Nei giorni scorsi, in piazza Libertà, luogo in cui si ritrovano decine di persone per l’appuntamento quotidiano, promotori e presenti non hanno mancato l’occasione di festeggiare con una fetta di torta e tanti sorrisi i 3 anni del progetto che, condiviso e sostenuto dall’amministrazione comunale, si basa sulla proposta di momenti di attività motoria all’aria aperta, con l’obiettivo specifico di promuovere una corretta e costante attività fisica rivolta alle persone di tutte le età, valorizzando nel contempo gli spazi urbani del centro città.

Associazione Live: la ginnastica dolce è abbinata allo stare insieme

Appuntamento fisso tutti i giorni (festivi e feriali), in piazza Libertà, alle 10; ai cittadini viene proposta mezz’ora di attività fisica, durante la quale, oltre a praticare ginnastica dolce, verrà anche messo in gioco l’aspetto ludico e culturale dello stare insieme pur nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio, riscoprendo il piacere di fare gruppo.

Associazione Live: l’attività motoria quotidiana fondamentale per la salute

L’adesione all’attività proposta è volontaria e gratuita. L’associazione Live da sempre fa sport con una accezione particolare, ovvero quella finalizzata al benessere della persona. L’attività motoria moderata, svolta quotidianamente, offre grandi benefici e, fra questi, il miglioramento generale della condizione di salute, il miglioramento del tono muscolare, la progressiva riduzione del peso e la prevenzione di molte malattie.