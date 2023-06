Introduzione della raccolta differenziata anche nei cestini pubblici a Lissone: il consiglio comunale approva la mozione del Partito democratico. È stata votata all’unanimità dei presenti e quindi accolta anche dalla maggioranza consiliare, la mozione presentata in aula dal consigliere del Pd, Mattia Gelosa, in merito alla raccolta differenziata da estendersi anche ai cestini pubblici.

Lissone differenzia i rifiuti anche nei cestini pubblici, approvata mozione del Pd

“Lissone negli ultimi anni è sempre stato, fortunatamente, un comune particolarmente virtuoso in quanto a raccolta differenziata e riciclo. Se l’Italia il dato medio è del 72%, Lissone si avvicina a alla soglia dell’80% – spiega Gelosa – ma la nostra città è virtuosa per quanto riguarda il rifiuto domestico, mentre è priva di un sistema di differenziazione per quanto riguarda i cestini pubblici. A fine 2022 sono stati messi sul mercato nuovi cestini smart e ci piacerebbe che Lissone diventasse la prima città della Brianza ad adottarli”.

L’auspicio del Pd Lissone è stato condiviso anche dai partiti di maggioranza, che hanno votato compatti a favore della proposta del partito di opposizione. Non resta che aspettare il 2024 per vedere quanti e dove saranno posizionati questi nuovi cestini smart nella città di Lissone.

Lissone differenzia i rifiuti anche nei cestini pubblici, campagna di sensibilizzazione per il 2024

Il Pd infatti chiedeva la sostituzione – entro fine marzo 2024 – dei vecchi cestini con nuovi contenitori che consentano di differenziare i rifiuti e di attivare una campagna di sensibilizzazione per l’uso corretto dei cestini pubblici, come ad esempio hanno fatto con Gelsia i Comuni di Giussano, Seregno e Carate Brianza.