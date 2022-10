Lissone: corsi di difesa per le donne, anche con il peperoncino

Nel mese della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il Comune di Lissone, in collaborazione con il Comune di Desio e con l’associazione “ASD Taekwondo Team di Cologno Monzese”, organizza due percorsi gratuiti di difesa tenuti da un istruttore di difesa personale e tecniche operative di polizia.

Lissone: corsi di difesa per le donne, dal 3 novembre “Don’t be a victim”

Da giovedì 3 novembre prende il via il corso base di difesa personale denominato “Don’t be a victim”, quattro sessioni di formazione da 2 ore ciascuna (dalle 21 alle 23) rivolte sia a donne sia a uomini, senza alcun limite di età o di preparazione atletica. Le lezioni intendono affrontare ogni aspetto della sicurezza, focalizzando l’attenzione sul concetto più importante per evitare un’aggressione: la prevenzione. L’obiettivo è imparare a sviluppare una mentalità difensiva, immediatezza di reazione verbale, psicologica o fisica, tecniche di difesa personale.

Il corso si svolge a Lissone, all’istituto scolastico superiore Enriquez il 3, 10, 17 novembre ed il 1° dicembre. L’iscrizione può essere effettuata rivolgendosi all’Ufficio Sport del Comune di Lissone (sport@comune.lissone.mb.it o 039 7397304).

Lissone, corsi di difesa per le donne: “Donne, ma anche giovani e minori”

“Il problema della violenza che troppo spesso dilaga, come ci ricordano ogni giorno le cronache nazionali – commenta il sindaco di Lissone, Laura Borella – è un ambito che coinvolge in primis le donne, che spesso sono le prime vittime di violenza, ma anche giovani e minori. Per questo è per noi importante creare forme di prevenzione contro questi fenomeni”.

Lissone: corsi di difesa per le donne, antiaggressione “Spray al peperoncino”

Oltre al corso base di difesa, giovedì 24 novembre alle 21, negli spazi della scuola Enriquez a Lissone, si terrà il corso di difesa antiaggressione “Spray al peperoncino”: una lezione teorico pratica sulle tecniche di utilizzo dello spray quale strumento di difesa personale, per apprenderne le specifiche e gli effetti, le normative attuali e contestualmente un momento di confronto formativo per approfondire le situazioni di “rischio”.

“Entrambi i corsi – sottolinea Carolina Minotti, assessori alle Pari opportunità – sono rivolti alle donne, ma anche a tutta la cittadinanza in quanto il tema della violenza è un problema comune”.