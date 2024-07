Lissone: 23 nuovi assunti del territorio per il discount

Taglio del nastro per un nuovo discount a Lissone. È il punto vendita Md aperto in via Matteotti, all’inaugurazione di giovedì per il Comune sono intervenuti il sindaco Laura Borella, l’assessore alle Attività Produttive e Commercio Pierfilippo Alibrandi e Massimo De Rivo, consigliere d’amministrazione. Sono ventitrè i nuovi dipendenti del territorio assunti, con un’età media di 29 anni.

Con questa apertura salgono a 11 i punti vendita in provincia di Monza Brianza e a 186 quelli in Lombardia.

Lo store ha un parcheggio con 105 posti auto, prevede un’apertura di sette giorni su sette.