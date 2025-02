Limbiate: vandalismo o tentato furto, il bancomat è fuori uso

Fuori uso lo sportello bancomat della filiale di Limbiate della banca di credito cooperativo di Barlassina: vandalismo o tentato furto? Le indagini sono in corso e le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero essere utili per ricostruire quanto accaduto. Sta di fatto che lo sportello, presente in piazza Repubblica a Limbiate, ha subito evidenti danni, presumibilmente nelle ore serali.

Limbiate: vandalismo o tentato furto, una cartello avvisa la clientela

Un avviso posizionato dalla direzione della banca spiega che sta lavorando per ripristinare il prima possibile il servizio di prelievo allo sportello e invita temporaneamente a servirsi del servizio prelievo Atm presso la filiale di Cesano Maderno. Un fatto che si registra in un luogo centrale della città finito più volte sotto i riflettori per episodi di vandalismo e danneggiamento che hanno generato lo sconcerto della comunità ed acceso anche il dibattito politico rispetto alla sicurezza in una zona diventata purtroppo teatro di infelici fatti di cronaca.