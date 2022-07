Limbiate, uomo di 55 anni trovato morto: era in un appartamento del Villaggio Giovi

Sono in fase di accertamento le cause del decesso di P.P., 55 anni privo di occupazione, trovato morto in un appartamento di un piccolo condominio di via Petrarca, nel quartiere del Villaggio Giovi di Limbiate. L’uomo, che da anni viveva al Villaggio da solo, non dava segnali di vita da qualche giorno e i vicini di casa sollecitati dagli amici hanno deciso di dare l’allarme, quando mancavano pochi minuti alle 14 di mercoledì 27 luglio. I vigili del fuoco coadiuvati dai carabinieri e dalla Polizia locale sono riusciti a penetrare nell’appartamento e lo hanno trovato senza vita. Sarà l’intervento del magistrato, tuttora in corso, ad accertare le esatte cause e il giorno del decesso.



Uomo trovato morto a Limbiate