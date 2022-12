Limbiate, una automobilista 43enne denunciata: non ha mai conseguito la patente

Un altro fine settimana di controlli straordinari a Limbiate da parte dei carabinieri della Compagnia Carabinieri di Desio secondo le direttive operative del Comando Provinciale in particolare per prevenire i furti in abitazione e per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio. Intensificata la presenza e vigilanza soprattutto sulle vie d’accesso alla città e in prossimità del Parco delle Groane, oltre che nei luoghi di aggregazione. Impegnati complessivamente 12 militari che hanno identificato 35 persone, alcune già note alla polizia, e controllato 22 veicoli e 4 esercizi pubblici.

Limbiate, il week end di controlli dell’Arma: 35 persone identificate

In centro città una automobilista del 1979 residente nel circondario è stata denunciata dopo essere stata sorpresa al volante senza aver mai conseguito la patente che ha fornito false generalità. A un 61enne il documento di guida è stato invece ritirata in quanto ha sorpassato in prossimità di incroci stradali in condizioni di pioggia.

Limbiate, i controlli dell’Arma: abbandonano l’auto, dentro droga e un tirapugni

Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, due persone a bordo di un’Audi, approssimandosi al posto di blocco hanno abbandonato l’auto dileguandosi a piedi nella boscaglia. Nell’auto i militari hanno trovato un tirapugni e circa 50 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo avvolta in 11 involucri verosimilmente pronta per essere spacciata e posta sotto sequestro dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio. L’arma di Limbiate, inoltre, ha segnalato all’autorità amministrativa come assuntori di sostanza stupefacenti tre giovani incensurati residenti nella provincia di Monza e Brianza trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente.