Limbiate: Senza Veli Sulla Lingua, premio ad Alvin “per la divulgazione di temi sensibili”

“Ad Alvin (Alberto Bonato) per il suo impegno nella divulgazione di temi sensibili e per mettere in luce le forze vive della società“. È la motivazione con cui l’organizzazione no-profit “Senza Veli sulla Lingua”, associazione nazionale che si occupa di contrastare la violenza di genere che ha compiuto dieci anni, ha consegnato una targa riconoscimento al conduttore radio-televisivo per il suo impegno sociale. La cerimonia di premiazione è avvenuta nella serata di sabato 13 aprile al teatro comunale di Limbiate, gremitissimo, in occasione dell’evento giunto alla settima edizione del titolo “La felicità è senza veli sulla lingua“, spettacolo di musica e cabaret che ha portato in città tra gli altri Marco Carta, Pasquale Palma, Gianluca Impastato, Alessandra Ierse, Dado e anche l’amatissimo ex parroco di Limbiate, don Bruno Maggioni.

Limbiate: Senza Veli Sulla Lingua, Alvin e il progetto Self Love

Condotta da Rajae Bezzaz e Valeria Graci, colleghe a “Striscia la Notizia”, l’occasione di divertimento e riflessione ha posto i riflettori sull’operato dell’associazione no profit che si batte contro la violenza sulle donne e lanciato, anche attraverso i tanti amici sul palco, un nuovo messaggio di forza e coraggio.

Quest’anno l’associazione ha premiato Alvin, noto conduttore in radio e tv (che ha ringraziato anche sui social il sodalizio), artefice di “Self Love“, un progetto che racchiude e sottolinea l’importanza della mentalità, dell’amore, della resistenza, della felicità, del duro lavoro, del sorriso e della bellezza, partendo dall’amore di sé, primo passo per cancellare, ha detto Alvin, «la dilagante violenza in tutte le sue forme».

Come un messaggero di valori positivi, Alvin rappresenta una figura impegnata a far emergere il lato positivo delle persone.

Limbiate: Senza Veli Sulla Lingua, «l’empatia potrebbe aiutarci a risolvere le cose»

«Credo che siamo tutti deboli. Ci sono momenti della vita in cui siamo debolissimi tutti e quando si parla con un’altra persona bisogna ricordare tutti di questa cosa: quella persona nel momento in cui ci sta magari trattando male non sta vivendo un bel momento e l’empatia potrebbe aiutarci a risolvere le cose, rispettiamo i più deboli» ha affermato Alvin in sala, raccogliendo l’applauso del pubblico. Un pubblico che a Limbiate ha risposto con i numeri e l’entusiasmo ad una serata che ha ricordato l’importanza di capire e rispettare gli altri.