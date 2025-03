Limbiate più verde: a dimora una settantina di nuove piante

Limbiate più verde: l’amministrazione comunale anticipa la primavera mettendo a dimora una settantina circa di nuove essenze. In città, nei punti in cui soprattutto sono state realizzate nuove infrastrutture (rotatorie, parcheggi) il Comune dona un tocco di verde sul grigio cemento.

Sono ben 33 piante in via Tolstoj e 24 in via Buozzi e 6 in via Pace le piante lagerstroemia (originarie dell’Asia tropicale) le essenze che sono state collocate negli ultimi giorni a ridosso di stalli di sosta. Un abbellimento che ha un valore ambientale importante nella città di Limbiate che prosegue la sua attenzione verso un orizzonte sempre più verde.

Nuove piante a dimora a Limbiate

Limbiate, al 2023 patrimonio di quasi 7mila piante e 53 aree verdi

Alcune piante, abbattute perché pericolanti o malate o per far spazio ad alcuni interventi pubblici, sono quindi state sostituite da nuove piantumazioni al fine di dare una risposta ai dubbi e alle critiche sollevate da alcuni cittadini. Sul sito del Comune è per altro visibile (dato aggiornato ad agosto 2023) la cifra del patrimonio arboreo cittadino che conta 6.731 piante e 53 aree verdi (tra parchi ad uso ricreativo, aree cani e verde scolastico).

Specificata anche la ripartizione in percentuali del patrimonio arboreo: Acer 13%, Tilia 11% Carpinus 10% Prunus 8% Quercus 6% Pyrus 5% Robinia 3%, altri 44%. Gli interventi previsti sul verde proseguiranno contestualmente ai lavori di rigenerazione urbana che a partire dalla prossima settimana riguarderanno in particolare il centro storico di Limbiate.