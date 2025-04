Limbiate, la raccolta fondi per la famiglia della piccola Adele malata di leucemia: già 400 donatori

Da Limbiate è partita una catena di solidarietà per la famiglia della piccola Adele, una bimba di nemmeno due anni ricoverata a Pavia per una leucemia. Una diagnosi che stravolge la vita di una famiglia mentre la mamma partorisce il fratellino. La madre, Martina Guasto, ha così lanciato un appello su GoFundMe che ha raccolto la partecipazione di oltre 400 donatori.

Limbiate, l’appello su GoFundMe della mamma della bambina malata

“Il 3 marzo – racconta la donna– è il giorno in cui la nostra vita si è spezzata. La nostra bambina Adele, che proprio quel giorno compiva 1 anno e 9 mesi, ha iniziato a mostrare delle strane petecchie sulle manine. Siamo corsi in pronto soccorso, spaventati, ma ignari che da quell’ospedale non sarebbe più uscita”. Adele è ricoverata nel reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia dove le hanno diagnosticato la leucemia.

Limbiate, la mamma di Adele: “Siamo una famiglia divisa a causa del dramma”

“Io ero incinta al nono mese quando tutto è iniziato” racconta la madre “volevo stare accanto a mia figlia, stringerla, proteggerla. Ma i medici – continua la madre – mi hanno detto che non potevo restare in reparto: troppo rischioso, troppo vicina al parto. Oggi siamo una famiglia divisa. Io sola con Tommaso, il nuovo arrivato, mentre il papà è rinchiuso in ospedale con Adele. Lui, che era la nostra unica entrata economica, ora vive di un congedo all’80%, ma non sappiamo fino a quando”. Per sostenere le spese, tante tra medicinali e quotidiano, la famiglia cerca il sostegno e l’aiuto di Limbiate che ha risposto col cuore in mano.

“Aiutateci a far tornare Adele la bambina che era. Aiutateci a resistere, ad andare avanti, a non perdere la forza. Aiutateci a tornare ad essere una famiglia” conclude Martina. La raccolta fondi è arrivata a 12.500 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-adele-una-bimba-coraggiosa-contro-la-leucemia